В Одессе мужчина с ножами напал на полицейских. Те в ответ применили оружие
В Одессе 2 мая мужчина ранил полицейских, напав на них с двумя ножами. Правоохранители в ответ применили оружие – нападающий также ранен, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Мужчина напал на полицейских, когда они несли службу по охране общественного порядка.
Во время нападения один из правоохранителей применил свое огнестрельное оружие и ранил мужчину. Всех троих госпитализировали.
На месте работает следственно-оперативная группа.
- 29 августа 2023 года в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что ее работник смертельно ранил мужчину.