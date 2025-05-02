В Одессе мужчина с ножами напал на полицейских. Те в ответ применили оружие

Двое полицейских и нападавшие госпитализированы с ранениями

Фото: Полиция Одесской области

В Одессе 2 мая мужчина ранил полицейских, напав на них с двумя ножами. Правоохранители в ответ применили оружие – нападающий также ранен, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

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Мужчина напал на полицейских, когда они несли службу по охране общественного порядка.

Во время нападения один из правоохранителей применил свое огнестрельное оружие и ранил мужчину. Всех троих госпитализировали.

На месте работает следственно-оперативная группа.

29 августа 2023 года в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что ее работник смертельно ранил мужчину.