Подозреваемую в нападении на Стерненко арестовали на два месяца баз права на залог

Прокурор требовал содержания под стражей без права залога, а защита настаивала на домашнем аресте

Подозреваемая (Фото: Суспильне)

Подозреваемой в нападении на волонтера Сергея Стерненко Людмиле Чимерской избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток. Судебное заседание транслировало Суспильне.

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Шевченковский районный суд в Киеве арестовал подозреваемую в нападении на Стерненко на 60 суток – до 29 июня.

Суд также постановил, чтобы подозреваемая получала медицинскую помощь, включая гемодиализ (медицинская процедура, используемая для очистки крови от токсинов, излишней жидкости и продуктов обмена, когда почки не справляются с этой функцией. – Ред.), трижды в неделю. Ей избрали меру пресечения без возможности внесения залога.

Прокурор требовал содержания под стражей без права залога, а защита настаивала на домашнем аресте.

1 мая 2025 года Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Впоследствии в СБУ подтвердили, что сотрудники спецслужбы предотвратили убийство активиста и задержали нападавшую.

Позже сообщил, что его прооперировали: "Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела. Пытаюсь раздуплиться".

2 мая СБУ вручила женщине подозрение по двум статьям: госизмена и покушение на убийство известного волонтера. По данным правоохранителей, в конце 2024 года подозреваемую дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрый заработок" в интернете.