Женщине, которую задержали за нападение на Стерненко, объявили подозрение по двум статьям

Сергей Стерненко (Фото: Facebook-аккаунт активиста)

В пятницу, 2 мая, женщине, которую накануне Служба безопасности Украины задержала за нападение на волонтера и активиста Сергея Стерненко, объявили о подозрении по двум статьям. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Ей инкриминируют государственную измену и покушение на убийство известного волонтера. Подозрение было объявлено при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

В этот же день Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Накануне стало известно о вооруженном нападении на Стерненко. Активист в результате нападения получил ранение. СБУ задержала стрелявшую в него женщину.

Украинская правда сообщала, что нападение на Стерненко совершила женщина из Одесской области 1979 года рождения, которая была зарегистрирована и проживала в Киеве.

ДОПОЛНЕНО В 13:50. Пресс-служба СБУ сообщила, что подозреваемая – 45-летняя уроженка Одесской области, проживавшая в столице. В конце 2024 года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете.

По данным следствия, сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контакту".

Впоследствии женщина начала получать новые задания. В частности, по инструкции своего куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства – переехала в квартиру в центре Киева.

С середины апреля она начала следить за Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе. Позже женщина получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие – пистолет модели ПМ и патроны к нему.

Утром 1 мая куратор дал ей указание совершить убийство активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, подозреваемой уже были известны марка автомобиля и примерное время, когда Стерненко покидает свое жилье.

В момент выхода активиста из дома женщина произвела несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу.

В результате обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на Россию, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире. Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ