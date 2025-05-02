Жінці, яку СБУ затримала за напад на Стерненка, оголосили підозру за двома статтями

Сергій Стерненко (Фото: Facebook-акаунт активіста)

У п'ятницю, 2 травня, жінці, яку напередодні Служба безпеки України затримала за напад на волонтера та активіста Сергія Стерненка, оголосили про підозру за двома статтями. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Їй інкримінують державну зраду та замах на вбивство відомого волонтера. Підозру було оголошено за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Цього самого дня Шевченківський районний суд Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.

Напередодні стало відомо про збройний напад на Стерненка. Активіст унаслідок нього отримав поранення. СБУ затримала жінку, яка стріляла у нього.

Українська правда повідомляла, що напад на Стерненка здійснила жінка з Одеської області 1979 року народження, яка була зареєстрована та мешкала у Києві.

ДОПОВНЕНО О 13:50. Пресслужба СБУ повідомила, що підозрювана – 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. В кінці 2024 року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті.

За даними слідства, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контакту".

Згодом жінка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в середмісті Києва.

Із середини квітня вона почала слідкувати за Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше жінка отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя – пістолет моделі ПМ та набої до нього.

Вранці 1 травня куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, підозрюваній вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли Стерненко залишає своє житло.

У момент виходу активіста з будинку жінка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу.

У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на Росії, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Підозрюваній загрожує до 15 років тюрми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ