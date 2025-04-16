Мобілізація, "бусифікація" і Stone Island. Гончаренко розкритикував Стерненка, той відповів

Нардеп нагадав про брендовий одяг волонтера та обурився нерівним ставленням до людей – нібито мобілізують лише "бідних"

Олексій Гончаренко (Фото: Facebook політика)

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, виступаючи проти продовження загальної мобілізації та воєнного стану на тлі відсутності чітких термінів служби для військових, вкотре розкритикував громадського діяча і волонтера Сергія Стерненка за те, що він не воює. Той у відповідь звинуватив Гончаренка в політичному піарі.

Після голосування Верховної Ради за продовження мобілізації та воєнного стану до 6 серпня Гончаренко заявив, що лише він натиснув "проти".

"Мені досі незрозуміло одне: чому збереження держави відбувається завжди за рахунок бідних людей із сіл та маленьких міст? А не, скажімо, за рахунок Сергія Стерненка? Чому одні – не корисні "на своєму місці", а Стерненко – корисний? Просто тому, що в них немає грошей на кофти за 20 000 гривень?" – написав Гончаренко.

Нардеп вже неодноразово звертав увагу на одяг Стерненка від брендів Stone Island і North Face.

Стерненко у відповідь сказав на стрімі, що кофти йому подарували, привезли з-за кордону. Він також заявив, що щомісячно на "Гончаренко центри" нібито йде щонайменше 16-17 млн грн (із стріма волонтера стало зрозуміло, що ця сума – його власні припущення).

"На ці кошти можна було б щомісяця купувати від 1000 FPV. Але важливіше піарити свою пику. І виступати за здачу України росіянам. Навіть однопартійці Олексія дивуються рівню його популізму", – написав він, додавши скриншот допису депутата Київради від Євросолідарності Олександра Погребиського.

Депутат і мобілізований Погребиський написав, що підтримує свою партію, але не Гончаренка.

"Я як мобілізований військовий, який повернувся в армію у 2022 році сержантом і зараз є бойовим офіцером, ці публічні срачі, які почались і продовжуються, не підтримую, всьому є своя межа!" – заявив він.

Він наголосив, що у військових наразі немає механізму звільнення зі служби, тому що немає механізму забезпечення резервом, що під час війни є вирішальним у питанні звільнення, ротацій і відпусток.

"Є причини, є наслідки, бігати та боротись з наслідками — це чистий популізм під час війни! Мені дуже сумно спостерігати, як більшість тих, хто не служить і поняття зеленого не має, що таке відсутність людей в підрозділі, і не усвідомлює наслідки, коментує цю тему", – написав Погребиський.

Гончаренко також вважає, що Стерненко "підтримує" дії представників територіальних центрів комплектування, зокрема "бусифікацію", тому що його нібито зняли з розшуку ТЦК.

Сам Стерненко наголосив, що не підтримує "подекуди неадекватні методи" ТЦК, проте це явище не настільки масове, як це намагається піднести Гончаренко.

Волонтер вважає, що Гончаренко подібними дописами лише піариться і готується до виборів.