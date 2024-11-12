Сирський зустрівся зі Стерненком, Лаченом та іншими для розмови про "нагальні питання"

У Генштабі повідомили, що на зустрічі йшлося про технологічні інновації, що впроваджуються у військах, і про поточні проблеми консолідації суспільства довкола армії

Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зустрівся з волонтерами Ігорем Лаченковим і Сергієм Стерненком, засновницею благодійного фонду Dignitas Любов'ю Шипович та правозахисницею і співзасновницею громадської організації "Принцип" Любов'ю Галан. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Було обговорено низку питань, які є нагальними для життєдіяльності усіх складових Сил оборони України. Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії", – йдеться у повідомленні.

Практика таких зустрічей надалі сприятиме "нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство", переконані у Генштабі.

Зустріч проведена за сприяння радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина. Також у зустрічі брали участь начальник Військової служби правопорядку у ЗСУ Віталій Левченко та начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ Андрій Мартинов.

Стерненко повідомив, що він "доніс найбільш наболілі питання" – зокрема, щодо створення ефективного механізму зміни місця служби (переведення), щодо потреби оцінки ефективності командирів для максимально збереження людей і низку структурно-організаційних питань.

"Окремо – про подальший розвиток безпілотних систем, у тому числі для протиповітряної оборони. У нас в цьому є великі перспективи", – запевнив Стерненко.

Лаченков наголосив, що на зустрічі волонтери акцентували – вони лише ретранслюють проблеми і фідбек, який збирають від військових, – і важливо, щоб зустрічі проводили напряму з бійцями і їх чули.