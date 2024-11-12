Сырский встретился со Стерненко, Лаченом и другими для разговора о "насущных вопросах"
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский встретился с волонтерами Игорем Лаченковым и Сергеем Стерненко, основательницей благотворительного фонда Dignitas Любовью Шипович и правозащитницей и соучредителем общественной организации "Принцип" Любовью Галан. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Был обсужден ряд вопросов, которые являются неотложными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины. Начиная от внедряемых в войсках технологических инноваций до текущих проблем консолидации общества вокруг армии",- сказано в сообщении.
Практика таких встреч будет в дальнейшем способствовать "нивелированию деструктивного влияния противника на личный состав и украинское общество", убеждены в Генштабе.
Встреча проведена при содействии советника президента по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина. Также во встрече приняли участие начальник Военной службы правопорядка в ВСУ Виталий Левченко и начальник Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ Андрей Мартынов.
Стерненко сообщил, что он "донес наиболее наболевшие вопросы" – в частности, о создании эффективного механизма изменения места службы (перевода), о необходимости оценки эффективности командиров для максимально сохранения людей и ряд структурно-организационных вопросов.
"Отдельно – о дальнейшем развитии беспилотных систем, в том числе для противовоздушной обороны. У нас в этом есть большие перспективы", — заверил Стерненко.
Лаченков подчеркнул, что на встрече волонтеры акцентировали – они лишь ретранслируют проблемы и собирают от военных фидбек – и важно, чтобы встречи проводили напрямую с бойцами и слышали их.
- 8 ноября 2024 года Стерненко сообщил, что его подал в розыск Приморский районный ТЦК. Он заявил, что это "прямое указание" главнокомандующего ВСУ Сырского, "который обиделся из-за требования провести армейскую реформу".
- Одесский областной ТЦК прокомментировал ситуацию и сообщил, что Стерненко направили на военно-врачебную комиссию.