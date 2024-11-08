Стерненко якобы подали в розыск за неявку в ТЦК. В военкомате объяснили ситуацию

В ТЦК заявили, что Сергей Стерненко "не сообщил о ряде важных деталей, значительно меняющих понимание ситуации"

Сергей Стерненко (Фото: Facebook-аккаунт блогера)

Блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что его якобы подал в розыск Приморский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одессы. Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал ситуацию и сообщил, что Стерненко направили на Военно-врачебную комиссию.

7 ноября Стерненко опубликовал в социальных сетях пост, в котором говорится, что из российского пропагандистского медиа Russia Today и запрещенного в Украине пророссийского издания Страна.ua он узнал, что якобы объявлен в розыск за неявку в ТЦК.

"Зашел в "Резерв+", там никакого розыска нет. Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал шесть лет назад. В "Резерв+" еще в мае указал свой адрес в Киеве, добавляю скриншот. Сюда ничего не приходило", – написал блогер.

Он считает, что это может быть "привет от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которую требуют наши военные".

"Или кому-то очень хочется остановить поставки дронов в армию и проекты по уничтожению российских разведывательных и ударных БпЛА. По состоянию на сегодняшний день [7 ноября] мы с вами помогли войску на 2,9 млрд грн. Часть этих средств ушла на 115 000 дронов. Уничтожена огромное количество россиян и техники, сбито 386 БпЛА", – подчеркнул Стерненко и пообещал разобраться в ситуации с предполагаемым розыском.

8 ноября Одесский ТЦК и СП отреагировал на заявление волонтера. Там отметили, что Стерненко "не сообщил о ряде важных деталей, значительно меняющих понимание ситуации".

В частности, там утверждают, что он посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета и был направлен на ВВК.

Военные заявили, что эти факты свидетельствуют о том, что "Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса".

"Также в своих публичных заявлениях Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местью" из-за его критики военных структур. Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию среди общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", — говорится в официальном заявлении.

В военкомате посоветовали Стерненко и другим гражданам, сомневающимся в правомерности действий по отношению к ним, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского ТЦК для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений.

"Публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипуляционных утверждениях, не являются конструктивным способом решения ситуации и подрывают общественное доверие к государственным институтам, стоящим на защите нашей страны", – резюмировали в ТЦК.

Скриншот: Facebook-аккаунт Сергея Стерненко

Скриншот: Facebook-аккаунт Сергея Стерненко