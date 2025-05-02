Підозрювану в нападі на Стерненка арештували на два місяці без права на заставу

Прокурор вимагав утримання під вартою без права застави, а захист наполягав на домашньому арешті

Підозрювана (Фото: Суспільне)

Підозрюваній у нападі на волонтера Сергія Стерненка Людмилі Чимерській обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб. Судове засідання транслювало Суспільне.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Шевченківський районний суд у Києві арештував підозрювану в нападі на Стерненка на 60 діб – до 29 червня.

Суд також постановив, щоб підозрювана отримувала медичну допомогу, включно з гемодіалізом (медична процедура, що використовується для очищення крові від токсинів, зайвої рідини та продуктів обміну, коли нирки не справляються з цією функцією. – Ред.), тричі на тиждень. Їй обрали запобіжний захід без можливості внесення застави.

Прокурор вимагав утримання під вартою без права застави, а захист наполягав на домашньому арешті.

1 травня 2025 року Стерненко повідомив, що на нього здійснили напад. Згодом у СБУ підтвердили, що працівники спецслужби запобігли вбивству активіста та затримали нападницю.

Пізніше повідомив, що його прооперували: "Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила. Намагаюсь роздуплитись".

2 травня СБУ вручила жінці підозру за двома статтями: держзрада та замах на вбивство відомого волонтера. За даними правоохоронців, у кінці 2024 року підозрювану дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті.