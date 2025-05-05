В Киеве в одной из квартир взорвалась граната, мужчина в больнице – Нацполиция

Граната (Иллюстративное фото: Минобороны Украины)

В Оболонском районе Киева в ночь на 5 мая произошел взрыв в квартире. По предварительным данным, взорвалась граната, один человек в больнице, сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева.

Отмечается, что взрыв произошел в доме на улице Приречная. На место выехали правоохранители, медики, взрывотехники и спасатели.

По предварительным данным, в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина госпитализировали, его состояние неизвестно. Правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса и обстоятельства инцидента.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.