В Киеве в одной из квартир взорвалась граната, мужчина в больнице – Нацполиция
В Оболонском районе Киева в ночь на 5 мая произошел взрыв в квартире. По предварительным данным, взорвалась граната, один человек в больнице, сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева.
Отмечается, что взрыв произошел в доме на улице Приречная. На место выехали правоохранители, медики, взрывотехники и спасатели.
По предварительным данным, в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина госпитализировали, его состояние неизвестно. Правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса и обстоятельства инцидента.
Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
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