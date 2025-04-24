На станции "Крещатик" человек попал под поезд. Закрыты три станции метро – КМВА
В Киеве закрыты на вход три станции метро – на "Крещатике" пассажир попал под поезд. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Кроме станции "Крещатик" закрыты еще две станции на красной ветке – "Университет" и "Театральная". Временно не работают пересадочные узлы: "Крещатик" – "Майдан Незалежности" и "Театральная" – "Золотые ворота".
Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная", отметили в КМВА.
На место происшествия вызвали необходимых специалистов, обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Об изменениях и возобновлении движения сообщат дополнительно.
- 21 марта сайт метро Москвы взломали и разместили на нем сообщение Укрзалізниці о сбое.
- 2 апреля сообщалось, что в Киеве останавливали движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр" на два дня.