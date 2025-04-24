На станції "Хрещатик" людина потрапила під потяг. Закриті три станції метро – КМВА
У Києві зачинені на вхід три станції метро – на "Хрещатику" пасажир потрапив під потяг. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Окрім станції "Хрещатик" зачинені ще дві станції на червоній гілці – "Університет" та "Театральна". Тимчасово не працюють пересадні вузли: "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" та "Театральна" – "Золоті ворота".
Рух потягів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" та від станції "Арсенальна" до станції "Лісова", зазначили у КМВА.
На місце події викликали необхідних фахівців, обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи. Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково.
- 21 березня сайт метро Москви зламали та розмістили на ньому повідомлення Укрзалізниці про збій.
- 2 квітня повідомлялося, що у Києві зупиняли рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" на два дні.