На станції "Хрещатик" людина потрапила під потяг. Закриті три станції метро – КМВА

Метро Києва (Ілюстративне фото: t.me/kyivmetroalerts)

У Києві зачинені на вхід три станції метро – на "Хрещатику" пасажир потрапив під потяг. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Окрім станції "Хрещатик" зачинені ще дві станції на червоній гілці – "Університет" та "Театральна". Тимчасово не працюють пересадні вузли: "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" та "Театральна" – "Золоті ворота".

Рух потягів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" та від станції "Арсенальна" до станції "Лісова", зазначили у КМВА.

На місце події викликали необхідних фахівців, обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи. Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково.