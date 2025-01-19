У Києві у студії військової радіостанції вибухнув боєприпас, ведучу ушпиталили
У Києві в студії радіостанції Армія FM вибухнув боєприпас – постраждала ведуча, її ушпиталили. Інформацію про інцидент медіа підтвердило Суспільному.
Армія FM – державна військова радіостанція, що належить Міністерству оборони.
Представники ЗМІ повідомили, що боєприпас знаходився у студії ще з 2019 року, наразі життю ведучої нічого не загрожує, вона перебуває у лікарні.
Поліція Києва повідомила, що правоохоронці встановлюють обставини вибуху, після події на місце негайно скерували слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.
За попередніми даними, вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні як експонат.
Розпочато кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Максимальне передбачене покарання – сім років тюрми.
- У листопаді 2023 року поліція повідомила, що в Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Залужний написав, що це був його помічник і близький друг Частяков і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.
- Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.