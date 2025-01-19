У Києві у студії військової радіостанції вибухнув боєприпас, ведучу ушпиталили

Розпочато кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Фото: 24 канал

У Києві в студії радіостанції Армія FM вибухнув боєприпас – постраждала ведуча, її ушпиталили. Інформацію про інцидент медіа підтвердило Суспільному.

Армія FM – державна військова радіостанція, що належить Міністерству оборони.

Представники ЗМІ повідомили, що боєприпас знаходився у студії ще з 2019 року, наразі життю ведучої нічого не загрожує, вона перебуває у лікарні.

Поліція Києва повідомила, що правоохоронці встановлюють обставини вибуху, після події на місце негайно скерували слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

За попередніми даними, вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні як експонат.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Максимальне передбачене покарання – сім років тюрми.