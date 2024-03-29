Загибель помічника Залужного. Підозру змінили, максимальне покарання зросло
Державне бюро розслідувань повідомило про завершення розслідування щодо офіцера з апарату помічників головнокомандувача ЗСУ. За даними відомства, той подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову, помічнику тодішнього головкома Валерія Залужного. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що підозрюваний – Олег Тімченко.
На першочерговій стадії слідства фігуранту повідомили про підозру у незаконному збуті бойових припасів, йому максимально загрожувало до семи років тюрми.
ДБР зазначає, що військовий передав загиблому подарунок з гранатами на честь дня народження і водночас не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні в робочому кабінеті зрозуміли, що подарунок – це саме вибухові пристрої.
Унаслідок під час розпакування подарунка вдома одна з гранат вибухнула в руках Частякова, котрий був упевнений, що це "сувенірні чарки". Від отриманих поранень помічник головкома загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження, зауважує відомство.
Наразі фігуранту повідомили про зміну підозри – тепер його дії кваліфікують як викрадення, привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність та нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність.
Максимальне покарання – 15 років ув'язнення.
Після того, як сторона захисту та потерпілі ознайомляться з матеріалами слідства, справу скерують до суду.
- 6 листопада поліція повідомила, що в Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Залужний написав, що це був його помічник і близький друг Частяков і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.
- Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
- 11 грудня суд обрав запобіжний захід Тімченку у вигляді особистого зобов'язання.
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