Загибель помічника Залужного. Підозру змінили, максимальне покарання зросло

Геннадій Частяков (Фото: соцмережі)

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення розслідування щодо офіцера з апарату помічників головнокомандувача ЗСУ. За даними відомства, той подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову, помічнику тодішнього головкома Валерія Залужного. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що підозрюваний – Олег Тімченко.

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На першочерговій стадії слідства фігуранту повідомили про підозру у незаконному збуті бойових припасів, йому максимально загрожувало до семи років тюрми.

ДБР зазначає, що військовий передав загиблому подарунок з гранатами на честь дня народження і водночас не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні в робочому кабінеті зрозуміли, що подарунок – це саме вибухові пристрої.

Унаслідок під час розпакування подарунка вдома одна з гранат вибухнула в руках Частякова, котрий був упевнений, що це "сувенірні чарки". Від отриманих поранень помічник головкома загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження, зауважує відомство.

Наразі фігуранту повідомили про зміну підозри – тепер його дії кваліфікують як викрадення, привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність та нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність.

Максимальне покарання – 15 років ув'язнення.

Після того, як сторона захисту та потерпілі ознайомляться з матеріалами слідства, справу скерують до суду.