Гибель помощника Залужного. Подозрение изменили, максимальное наказание выросло
Государственное бюро расследований сообщило о завершении расследования в отношении офицера из аппарата помощников главнокомандующего ВСУ. По данным ведомства, тот подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову, помощнику тогдашнего главкома Валерия Залужного. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый – Олег Тимченко.
На первоочередной стадии следствия фигуранту сообщили о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов, ему максимально грозило до семи лет тюрьмы.
ГБР отмечает, что военный передал погибшему подарок с гранатами в честь дня рождения и при этом не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствовавшие в рабочем кабинете поняли, что подарок - это именно взрывные устройства.
В результате при распаковывании подарка дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это "сувенирные рюмки", от полученных ранений помощник главкома погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжелые телесные повреждения, отмечает ведомство.
Сейчас фигуранту сообщили об изменении подозрения – теперь его действия квалифицируют как похищение, присвоение и сбыт боеприпасов, убийство по неосторожности и нанесение тяжкого телесного повреждения по неосторожности.
Максимальное наказание – 15 лет заключения.
После того как сторона защиты и потерпевшие ознакомятся с материалами следствия, дело направят в суд.
- 6 ноября полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Частяков и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.
- Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный получил подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- 11 декабря суд избрал меру пресечения Тимченко в виде личного обязательства.
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