Гибель помощника Залужного. Подозрение изменили, максимальное наказание выросло

Геннадий Частяков (Фото: соцсети)

Государственное бюро расследований сообщило о завершении расследования в отношении офицера из аппарата помощников главнокомандующего ВСУ. По данным ведомства, тот подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову, помощнику тогдашнего главкома Валерия Залужного. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый – Олег Тимченко.

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На первоочередной стадии следствия фигуранту сообщили о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов, ему максимально грозило до семи лет тюрьмы.

ГБР отмечает, что военный передал погибшему подарок с гранатами в честь дня рождения и при этом не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствовавшие в рабочем кабинете поняли, что подарок - это именно взрывные устройства.

В результате при распаковывании подарка дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это "сувенирные рюмки", от полученных ранений помощник главкома погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжелые телесные повреждения, отмечает ведомство.

Сейчас фигуранту сообщили об изменении подозрения – теперь его действия квалифицируют как похищение, присвоение и сбыт боеприпасов, убийство по неосторожности и нанесение тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

Максимальное наказание – 15 лет заключения.

После того как сторона защиты и потерпевшие ознакомятся с материалами следствия, дело направят в суд.