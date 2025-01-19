В Киеве в студии военной радиостанции взорвался боеприпас, ведущую госпитализировали

Возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами

Фото: 24 канал

В Киеве в студии радиостанции Армия FM взорвался боеприпас – пострадала ведущая, ее госпитализировали. Информацию об инциденте медиа подтвердило Суспильному.

Армия FM – государственная военная радиостанция, принадлежащая Министерству обороны.

Представители СМИ сообщили, что боеприпас находился в студии еще с 2019 года, в настоящее время жизни ведущей ничего не угрожает, она находится в больнице.

Полиция Киева сообщила, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, после происшествия на место немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников.

По предварительным данным, взорвался армейский взрыватель, находившийся в помещении как экспонат.

Возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Максимальное предусмотренное наказание – семь лет тюрьмы.