В Киеве в студии военной радиостанции взорвался боеприпас, ведущую госпитализировали
В Киеве в студии радиостанции Армия FM взорвался боеприпас – пострадала ведущая, ее госпитализировали. Информацию об инциденте медиа подтвердило Суспильному.
Армия FM – государственная военная радиостанция, принадлежащая Министерству обороны.
Представители СМИ сообщили, что боеприпас находился в студии еще с 2019 года, в настоящее время жизни ведущей ничего не угрожает, она находится в больнице.
Полиция Киева сообщила, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, после происшествия на место немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников.
По предварительным данным, взорвался армейский взрыватель, находившийся в помещении как экспонат.
Возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Максимальное предусмотренное наказание – семь лет тюрьмы.
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