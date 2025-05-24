На Херсонщині загинула дитина, п'ятеро постраждалих через необережне поводження з боєприпасами

Ілюстративне фото: Укрінформ

На Херсонщині через необережне поводження з боєприпасами загинула дитина, постраждали двоє неповнолітніх та троє дорослих. Про це повідомив глава обладміністрації Олександр Прокудін.

Інцидент стався у селищі Калинівське Бериславського району: в приватному будинку стався вибух невідомого предмета.

"На жаль, внаслідок необережного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик", – розповів Прокудін.

Спочатку було відомо про двох постраждалих: 36-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, 37-річна потерпіла дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки. Їх ушпиталили.

Згодом очільник ОВА повідомив, що через вибух постраждали двоє дітей – 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення, їх доставили до медичного закладу у стані середньої тяжкості.

"Також шпиталізували чоловіка 1989 року народження. В нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують", – підсумував Прокудін.

ДОПОВНЕНО. Глава ОВА опублікував фото з подвір'я, де стався вибух.

"Памʼятайте, вибухонебезпечні предмети — не іграшка. Не намагайтеся самостійно вилучати їх із землі, не беріть до рук, не розбирайте та не переносьте з місця на місце. Не ризикуйте життям — своїм та близьких! У разі виявлення підозрілого предмета слід повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102", – наголосив посадовець.

Фото: Telegram Олександра Прокудіна

Калинівське – селище на річці Інгулець, деокуповане восени 2022 року. Населений пункт розташований на відстані близько 40 км від тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини:

Калинівське на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

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