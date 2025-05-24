Под Херсоном погиб ребенок, пятеро пострадавших из-за небрежного обращения с боеприпасами

Иллюстративное фото: Укринформ

В Херсонской области из-за небрежного обращения с боеприпасами погиб ребенок, пострадали двое несовершеннолетних и трое взрослых. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

Инцидент произошел в поселке Калиновское Бериславского района: в частном доме произошел взрыв неизвестного предмета.

"К сожалению, в результате небрежного обращения взрослыми с боеприпасами погиб 8-летний мальчик", – рассказал Прокудин.

Сначала было известно о двух пострадавших: 36-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, у 37-летней потерпевшей — взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также множественные обломочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки. Их госпитализировали.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что из-за взрыва пострадали двое детей – 8-летний мальчик и 16-летняя девочка получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения, их доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

"Также госпитализировали мужчину 1989 года рождения. У него диагностировали минно-взрывную травму. Медики его дообследуют", – подытожил Прокудин.

ДОПОЛНЕНО. Глава ОВА опубликовал фото со двора, где произошел взрыв.

"Помните, взрывоопасные предметы – не игрушка. Не пытайтесь самостоятельно извлекать их из земли, не берите в руки, не разбирайте и не переносите с места на место. Не рискуйте жизнью – своей и близких! В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке по телефонам 101 или 102", – подчеркнул чиновник.

Фото: Telegram Александра Прокудина

Калиновское – поселок на реке Ингулец, деоккупированный осенью 2022 года. Населенный пункт расположен на расстоянии около 40 км от временно оккупированного левобережья Херсонской области:

Калиновское на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

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