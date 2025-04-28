В Николаевской области мужчина бросил гранату в правоохранителей: есть погибший и раненые

Погибшему сержанту был 21 год, недавно он стал отцом

Фото: Нацполиция

В Николаевской области мужчина бросил гранату в сторону полицейских, которые прибыли по вызову о семейной ссоре. Один правоохранитель погиб, трое пострадали, сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

"Николаевщина. Сегодня днем наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Четверо полицейских пострадали", – написал он.

Во время оказания медицинской помощи из-за полученных травм погиб 21-летний сержант Максим Рыжко, служивший в секторе реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления. Недавно милиционер стал отцом, у него осталась дочь.

Еще трое полицейских госпитализированы.

Фото: Facebook Ивана Выговского

Вооруженный нападающий был сразу же задержан, заметил Выговский.

Нацполиция Николаевщины сообщила, что сейчас на месте инцидента проводятся первоочередные следственные действия.

Полицейские внесли сведения о происшествии по статьям о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция