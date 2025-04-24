В Подольском районе Киева произошла стрельба: полиция установила причастных – фото

Стрельба в Подольском районе столицы прошла около 10:00

Фото: Полиция Киева

В Киеве утром 24 апреля произошла стрельба, правоохранители установили причастных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отметили полицейские, информация о стрельбе в Подольском районе столицы поступила около 10:00.

По предварительной информации, на паркинге произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел выстрел. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и патрульные.

Все участники инцидента установлены, на месте работают правоохранители, решается вопрос правовой квалификации.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

20 марта 2025 года в Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе и покончил с собой, спрыгнув в Днепр.

22 марта в центре Харькова мужчина открыл стрельбу из авто.

22 апреля в Киеве обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Правоохранители начали расследование по статье о покушении на умышленное убийство.