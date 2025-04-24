В Подольском районе Киева произошла стрельба: полиция установила причастных – фото
В Киеве утром 24 апреля произошла стрельба, правоохранители установили причастных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Как отметили полицейские, информация о стрельбе в Подольском районе столицы поступила около 10:00.
По предварительной информации, на паркинге произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел выстрел. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и патрульные.
Все участники инцидента установлены, на месте работают правоохранители, решается вопрос правовой квалификации.
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