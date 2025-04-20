За неделю нашли мертвыми двух курсантов пограничной академии из Хмельницкого

Инциденты произошли 17 и 19 апреля. Погибшим было 20 и 19 лет

Фото: Национальная академия ГПСУ

17 и 19 апреля в Хмельницкой области с признаками огнестрельных ранений обнаружили тела двух курсантов Национальной академии государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого. Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии Суспільне.

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По предварительным данным, около 18:20 19-летний курсант выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия. Он нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда.

На месте работала следственно-оперативная группа вместе с криминалистами. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о самоубийстве.

Ранее, 17 апреля, в Хмельницком обнаружили еще одно тело курсанта. Шевченко сообщала, что он также выстрелил себе в голову. В Государственной пограничной службе 20-летнего человека характеризовали как "положительного".

18 марта 2025 года в торговом центре Белой Церкви произошла стрельба: группа людей ворвалась в спортклуб, выстрелила несколько раз и скрылась с места происшествия.

20 марта в Киеве мужчина стрелял в работницу одного из офисов, после чего скрылся и совершил самоубийство, спрыгнув с моста в Днепр.