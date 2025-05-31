В Житомире неизвестный бросил гранату в людей – шесть раненых

Правоохранители устанавливают обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к преступлению

Фото: Нацполиция

Поздно вечером 30 мая в Житомире неизвестный бросил гранату в группу людей и скрылся – ранены шесть местных жителей. Об этом сообщила областная полиция.

В пятницу около 23:30 полиция получила уведомление о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира.

Правоохранители предварительно установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места.

Из-за взрыва телесные повреждения получили шесть жителей Житомира в возрасте от 22 до 42 лет, их госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по покушению на убийство двух или более человек, совершенное опасным для жизни многих лиц способом. Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы.

"Продолжается установление всех обстоятельств и розыск лиц, причастных к преступлению", – заключают правоохранители.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

28 апреля в Николаевской области мужчина бросил гранату в сторону полицейских, прибывших по вызову о семейной ссоре. Один милиционер погиб, трое пострадали.

5 мая в Киеве взорвалась граната в квартире, пострадал человек.

24 мая в Херсонской области из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб ребенок, пострадали двое несовершеннолетних и трое взрослых.