У Києві вибухнув "військовий" пікап – фото

На парковці у Подільському районі вибухнула автівка, пофарбована під військову

Фото: Поліція Києва

У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль. Про це повідомили столична поліція і Київська міська державна адміністрація.

За попередньою інформацією, це сталося внаслідок детонації невідомого пристрою. Постраждав власник транспортного засобу.

У КМДА уточнили, що вибух стався на парковці біля житлового будинку на пасажирському сидінні.

За попередньою інформацією, детонація сталася під час наближення власника до автомобіля.

Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився.

Як видно з фото, йдеться про пікап, пофарбований у колір хакі.