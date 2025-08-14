СБУ: Задержаны агенты ФСБ, корректировавшие удары по военным складам Одесской области

Подозреваемые были завербованы через окружение бывшего депутата от Партии регионов, сообщают правоохранители

Задержание подозреваемого (Фото: ФСБ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одесской области четырех участников группы, которые по заказу Федеральной службы безопасности России корректировали воздушные удары противника по объектам оборонной инфраструктуры на юге Украины.

По данным следствия, фигуранты собирали для российских спецслужб координаты складов оружия, боеприпасов и снаряжения украинских войск, а также искали геолокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки российских военных, минуя украинскую ПВО.

Руководителем группы был охранник местной школы боевых искусств, сообщают правоохранители.

Его завербовали дистанционно через знакомого из Крыма, который сотрудничает с ФСБ и близок к бывшему депутату от запрещенной партии Партия регионов Игоря Маркова.

Следствие установило, что охранник привлек к сбору информации своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену – продавщицу в местном магазине.

Участники группы следили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны.

Также в бытовых беседах они выспрашивали информацию у местных жителей, в частности у посетителей спортивной школы, клиентов такси или покупателей в магазине.

Собранные данные охранник получал во время личных встреч с участниками группы или по телефону, используя кодовые слова для конспирации.

Обвиняемым по делу предъявлено подозрение в государственной измене, совершенной по предварительной договоренности группой лиц в условиях военного положения, а также в распространении информации о перемещении или расположении Вооруженных Сил Украины.

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.