СБУ задержала двух священников в Одессе, которых подозревают в оправдании оккупантов

Священнослужители агитировали за страну-агрессора в проповедях и распространяли российскую пропаганду, сообщают правоохранители

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Одессе двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата, которые подозреваются в оправдании российских военных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержаны 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ (МП) и 44-летний протоиерей.

"Обвиняемые распространяли враждебную пропаганду, оправдывали войну России в Украине и восхваляли рашистов", – сообщили в СБУ.

В частности, следствие установило, что старший задержанный во время бесед с прихожанами героизировал оккупантов и оскорблял религиозные убеждения верующих других конфессий, а младший в своих проповедях оправдывал российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

"Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах страны-агрессора", – отметили в СБУ.

Кроме того, сообщается, что 58-летний священник контактировал с коллаборантом Валерием Кауровым, который в 2014 году бежал в Россию, где объявил о создании кремлевского проекта "Одесская народная республика – Новороссия".

По данным следствия, по заказу Каурова священнослужитель вместе со своей 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне известных мест Одессы, а затем отправлял снимки в Россию.

Российские пропагандисты "дорисовывали" на пустых листах призывы к оккупации областного центра, которые якобы звучали от местных жителей. В дальнейшем фейки распространялись на российском телевидении и в Telegram-каналах под видом публикаций "пророссийского подполья" в Одессе.

Также установлено, что священник поддерживал связи с бывшим народным депутатом от запрещенной Партии регионов Игорем Марковым, который уже имеет подозрение от СБУ в государственной измене и в настоящее время скрывается в России.

Обвиняемым в соответствии с их действиями сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии России и нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

Им грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.