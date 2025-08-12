СБУ затримала двох священників в Одесі, яких підозрюють у виправданні окупантів

Клірики агітували за країну-агресора у проповідях та поширювали російську пропаганду, повідомляють правоохоронці

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала в Одесі двох священників Української православної церкви Московського патріархату, які підозрюються у виправданні російських воєнних злочинів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затримано 58-річного священника храму Одеської єпархії УПЦ (МП) та 44-річного протоієрея.

"Фігуранти поширювали ворожу пропаганду, виправдовували війну Росії в Україні та вихваляли рашистів", – повідомили у СБУ.

Зокрема, слідство встановило, що старший затриманий під час розмов із парафіянами героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій, а молодший у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України.

"Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора", – зазначили у СБУ.

Окрім того, повідомляється, що 58-річний священник контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка – Новоросія".

За даними слідства, на замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до Росії.

Російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі фейки поширювалися на російському телебаченні та в Telegram-каналах під виглядом публікацій "проросійського підпілля" в Одесі.

Також встановлено, що священник підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.

Фігурантам відповідно до їхніх дій повідомлено про підозру у виправданні збройної агресії Росії та порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

Їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.