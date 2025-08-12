СБУ затримала двох священників в Одесі, яких підозрюють у виправданні окупантів
Служба безпеки України затримала в Одесі двох священників Української православної церкви Московського патріархату, які підозрюються у виправданні російських воєнних злочинів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Затримано 58-річного священника храму Одеської єпархії УПЦ (МП) та 44-річного протоієрея.
"Фігуранти поширювали ворожу пропаганду, виправдовували війну Росії в Україні та вихваляли рашистів", – повідомили у СБУ.
Зокрема, слідство встановило, що старший затриманий під час розмов із парафіянами героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій, а молодший у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України.
"Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора", – зазначили у СБУ.
Окрім того, повідомляється, що 58-річний священник контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка – Новоросія".
За даними слідства, на замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до Росії.
Російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі фейки поширювалися на російському телебаченні та в Telegram-каналах під виглядом публікацій "проросійського підпілля" в Одесі.
Також встановлено, що священник підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.
Фігурантам відповідно до їхніх дій повідомлено про підозру у виправданні збройної агресії Росії та порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.
Їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
- 23 червня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення СБУ розпочала 174 кримінальні провадження стосовно священників Української православної церкви Московського патріархату.
- 17 липня УПЦ МП зобов’язали припинити зв’язки з Росією до 18 серпня 2025 року.
