Глава СБУ: Боротьба з "агентами в рясах" – це окремий напрям роботи

Василь Малюк (Фото: СБУ)

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України розпочала 174 кримінальні провадження стосовно священників Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"Це окремий напрямок роботи – боротьба з "агентами в рясах". У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб", – сказав Малюк.

За його словами, у 174 кримінальних провадженнях стосовно священників УПЦ МП вже повідомлено про підозру 122 клірикам, а в 31 випадку винесено обвинувальний вирок.

"Наявність ряси та кадила не є обтяжувальною обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки чи будь-які інші злочини, ми це кваліфікуємо відповідно до чинного законодавства і притягуємо до відповідальності", – заявив глава СБУ.