Глава СБУ: Борьба с "агентами в рясах" – это отдельное направление работы

Василий Малюк (Фото: СБУ)

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины начала 174 уголовных производства относительно священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

"Это отдельное направление работы – борьба с "агентами в рясах". В Конституции есть принцип свободы совести, свободы вероисповедания, и мы это уважаем. Но если они поддерживают агрессора, то, конечно, мы документируем таких лиц", – сказал Малюк.

По его словам, в 174 уголовных производствах в отношении священников УПЦ МП уже сообщено о подозрении 122 клирикам, а в 31 случае вынесен обвинительный приговор.

"Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Если они совершают преступления против основ нацбезопасности или какие-либо другие преступления, мы это квалифицируем в соответствии с действующим законодательством и привлекаем к ответственности", – заявил глава СБУ.