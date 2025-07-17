Київську митрополію УПЦ МП зобов’язали припинити зв’язки з Росією до серпня

УПЦ МП зобов’язали припинити зв’язки з Росією до 18 серпня 2025 року

Глава УПЦ МП Онуфрій (скриншот відео)

Державна служба з етнополітики та свободи совісті винесла припис Київській митрополії Української православної церкви (Московського патріархату). Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

УПЦ винесли припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Також ДЕСС затвердила перелік організацій, пов’язаних із Київською митрополією УПЦ.

Щоб виконати вимогу служби, митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо:

← виходу УПЦ зі структури РПЦ;

← втрати чинності для УПЦ усіх положень Статуту РПЦ;

← відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного Синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ;

← визнання недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархій УПЦ та призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ

Також Онуфрія зобовʼязали публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

Усі порушення Церква зобовʼязана усунути до 18 серпня 2025 року.

Раніше ДЕСС повідомила, що виявлено чотири ознаки того, що УПЦ є афілійованою (пов'язаною) з Російською православною церквою.