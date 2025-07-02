Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України

Митрополит Онуфрій (Фото: Києво-Печерська лавра)

За матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України Ореста Березовського, митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. На момент публікації новини документ на сайті Офісу президента не оприлюднений.

СБУ встановила, що Березовський добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

За інформацією спецслужбістів, Онуфрій підтримує звʼязок з Московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від Москви, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

Попри повномасштабне вторгнення, Березовський фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Володимира Гундяєва).

В СБУ нагадали, що саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу.

ДОПОВНЕНО О 17:00. У квітні 2023 року Онуфрій коментував інформацію про наявність у нього російського громадянства. Тоді він заявляв, що не вважає себе громадянином РФ. Зокрема, Березовський загадав, що довгий час служив в Троїце-Сергієвій Лаврі (Московська область Росії). Але у 1988 році його перевели до України.

"У цей час розпався Радянський Союз і я, бувши до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував", – пояснював тоді Онуфрій.

Березовський додав, що після погіршення стосунків між Москвою та Києвом полишив російське громадянство.

"У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України", – наголосив він.

Фото: СБУ

23 червня 2025 року Малюк повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення СБУ розпочала 174 кримінальні провадження стосовно священників УПЦ МП. Повідомлено про підозру 122 клірикам, а в 31 випадку винесено обвинувальний вирок.

30 червня в Україні заочно засудили підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ МП Василя Поворознюка, який співпрацює з росіянами на тимчасово окупованих територіях. Йому дали 11 років тюрми.