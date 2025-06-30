Митрополит Луганської єпархії УПЦ МП отримав 11 років з конфіскацією майна за пособництво Росії

Василь Поворознюк одним з перших у Луганській області публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України

Василь Поворознюк (Фото: ресурс окупантів)

В Україні заочно засудили підсанкційного митрополита Луганської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Василя Поворознюка, який співпрацює з росіянами на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила Служба безпеки України.

Поворознюк отримав 11 років тюрми. Крім цього, суд призначив конфіскувати й передати в дохід держави все належне клірику майно.

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Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київської області, інша – в Луганській області, а також приватний будинок у Вінницькій області. Також серед конфіскованого – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.

Доведено, що Поворознюк одним з перших у регіоні публічно підтримав повномасштабну війну Росії проти України. У вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу держави-агресорки.

Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера окупованої Луганської області Леоніда Пасічника й активно висвітлювали російські пропагандисти.

Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю окупантам, де закликав до продовження війни проти України й захоплення нових територій.

Суд визнав його винним у пособництво державі-агресорці. Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на 13 років.

Оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Фото: СБУ

23 червня 2025 року Малюк повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення СБУ розпочала 174 кримінальні провадження стосовно священників УПЦ МП. Повідомлено про підозру 122 клірикам, а в 31 випадку винесено обвинувальний вирок.