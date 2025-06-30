Митрополит Луганской епархии УПЦ МП получил 11 лет с конфискацией за пособничество России

Василий Поворознюк одним из первых в Луганской области публично поддержал полномасштабную войну РФ против Украины

Василь Поворознюк (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине заочно осудили находящегося под санкциями митрополита Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Василия Поворознюка, который сотрудничает с россиянами на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Поворознюк получил 11 лет тюрьмы. Кроме того, суд постановил конфисковать и передать в доход государства все имущество, принадлежащее священнослужителю.

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Речь идет о двух квартирах: одна в Бориспольском районе Киевской области, другая – в Луганской области, и частном доме в Винницкой области. Также среди конфискованного имущества – два автомобиля осужденного, в том числе Toyota Land Cruiser 200.

Доказано, что Поворознюк одним из первых в регионе публично поддержал полномасштабную войну России против Украины. В сентябре 2022 года священнослужитель прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий Украины к государству-агрессору.

Кроме того, в мае того же года Поворознюк распространял вражескую пропаганду во время заседания "круглого стола" в Луганске. Это мероприятие проводилось под руководством гауляйтера оккупированной Луганской области Леонида Пасичника и активно освещалось российскими пропагандистами.

Поворознюк неоднократно давал интервью оккупантам, где призывал к продолжению войны против Украины и захвату новых территорий.

Суд признал его виновным в пособничестве государству-агрессору. Кроме того, суд постановил лишить Поворознюка права занимать какие-либо должности в религиозных организациях на 13 лет.

Поскольку осужденный скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Фото: СБУ

23 июня 2025 года Малюк сообщал, что с начала полномасштабного вторжения СБУ возбудила 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ МП. 122 клирика получили подозрения, а в 31 случае вынесен обвинительный приговор.