Митрополит Луганской епархии УПЦ МП получил 11 лет с конфискацией за пособничество России
В Украине заочно осудили находящегося под санкциями митрополита Луганской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Василия Поворознюка, который сотрудничает с россиянами на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Поворознюк получил 11 лет тюрьмы. Кроме того, суд постановил конфисковать и передать в доход государства все имущество, принадлежащее священнослужителю.
Речь идет о двух квартирах: одна в Бориспольском районе Киевской области, другая – в Луганской области, и частном доме в Винницкой области. Также среди конфискованного имущества – два автомобиля осужденного, в том числе Toyota Land Cruiser 200.
Доказано, что Поворознюк одним из первых в регионе публично поддержал полномасштабную войну России против Украины. В сентябре 2022 года священнослужитель прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий Украины к государству-агрессору.
Кроме того, в мае того же года Поворознюк распространял вражескую пропаганду во время заседания "круглого стола" в Луганске. Это мероприятие проводилось под руководством гауляйтера оккупированной Луганской области Леонида Пасичника и активно освещалось российскими пропагандистами.
Поворознюк неоднократно давал интервью оккупантам, где призывал к продолжению войны против Украины и захвату новых территорий.
Суд признал его виновным в пособничестве государству-агрессору. Кроме того, суд постановил лишить Поворознюка права занимать какие-либо должности в религиозных организациях на 13 лет.
Поскольку осужденный скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.
- 23 июня 2025 года Малюк сообщал, что с начала полномасштабного вторжения СБУ возбудила 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ МП. 122 клирика получили подозрения, а в 31 случае вынесен обвинительный приговор.