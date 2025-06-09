СБУ відомо про 139 000 воєнних злочинів росіян

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України здійснювала досудове розслідування щодо майже 139 000 воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Про це СБУ повідомила у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

За цими фактами розпочато 96 000 кримінальних проваджень за статтею про воєнні злочини.

Зокрема, досліджуються обставини таких скоєних росіянами воєнних злочинів, як вбивство військовополонених, застосування до бранців фізичного, психологічного та сексуального насилля тощо.

Розслідуються також злочини проти цивільних.

"Українська спецслужба здійснює масштабну роботу для того, щоб кожен, хто вчинив злочини проти України та її громадян, був заслужено покараний", – наголосили в СБУ у відповідь на запитання, чи проводяться певні спецоперації на території РФ для виявлення воєнних злочинців або які є методи розшуку задля притягнення до відповідальності.

СБУ акцентувала, що для воєнних злочинів терміну давності немає. Це передбачено українським законодавством і міжнародним правом.

Наводячи приклади оголошення про підозру російським воєнним злочинцям, СБУ нагадала про російських командирів, які наказали обезголовити військового Збройних Сил України; про двох російських генералів, які наказали ударити "Іскандером" по драмтеатру в Чернігові у серпні 2023-го; про росіян, які під час окупації Ізюма викрали ветерана АТО і згодом закатували в тюрмі, та про інші злочини.