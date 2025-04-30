Двоє російських командирів, які наказали обезголовити військового ЗСУ, отримали підозри

17 червня минулого року вони наказали своїм підлеглим розстріляти полоненого ЗСУ, а потім відрізати йому голову

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Заочно оголошено про підозри двом командирам підрозділів Збройних сил Росії, які минулого року наказали обезголовити українського військовослужбовця у Волноваському районі Донецької області. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Підозри отримали заступник командира 1 мотострілецького батальйону 394 мотострілецького полку 127 мотострілецької дивізії 5 загальновійськової армії РФ Шот Карапетян (позивний Юстас) та командир штурмової роти загону "Шторм" 394 мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитро Чихабаха (позивний Сбер).

Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Перебуваючи поблизу села Старомайорське, підозрювані віддали накази штурмовикам відрізати українським загиблим воїнам голови, насаджувати їх на кілки, виставляти як паркани та замість українських прапорів.

Крім того, один з них наказав не лишати в живих українських військовослужбовців, грабувати полеглих бійців, позбавляючи особистих речей, грошей, золота й документів. ОГП опублікував відповідне перехоплення.

В СБУ уточнили, що 17 червня 2024 року окупанти наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.

Фото: Офіс генерального прокурора

18 червня 2024 року тодішній генпрокурор Костін написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового.

Наступного дня прокуратура встановила ім'я вбитого захисника та дані потенційних командирів загарбників.