Двое российских командиров, приказавших обезглавить военного ВСУ, получили подозрения

17 июня прошлого года они приказали своим подчиненным расстрелять пленного ВСУ, а затем отрезать ему голову

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Заочно объявлено о подозрениях двум командирам подразделений Вооруженных сил России, которые в прошлом году приказали обезглавить украинского военнослужащего в Волновахском районе Донецкой области. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Подозрения получили заместитель командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ Шот Карапетян (позывной Юстас) и командир штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения государства-агрессора Дмитрий Чихабаха (позывной Сбер).

Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Находясь вблизи села Старомайорское, подозреваемые отдали приказы штурмовикам отрезать украинским погибшим воинам головы, насаживать их на колья, выставлять в качестве заборов и вместо украинских флагов.

Кроме того, один из них приказал не оставлять в живых украинских военнослужащих, грабить погибших бойцов, лишая личных вещей, денег, золота и документов. ОГП опубликовал соответствующий перехват.

В СБУ уточнили, что 17 июня 2024 года оккупанты приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля.

Фото: Офис генерального прокурора

18 июня 2024 года тогдашний генпрокурор Костин написал, что на Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного.

На следующий день прокуратура установила имя убитого защитника и данные потенциальных командиров захватчиков.