У митрополита УПЦ МП Онуфрия отняли гражданство Украины
Митрополит Онуфрий (Фото: Киево-Печерская лавра)

На основании материалов Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины Ореста Березовского, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. На момент публикации новости документ на сайте Офиса президента не обнародован.

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СБУ установила, что Березовский добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченным органам власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина Украины.

По информации спецслужбы, Онуфрий поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от Москвы, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Владимира Гундяева).

В СБУ напомнили, что именно Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа.

У митрополита УПЦ МП Онуфрия отняли гражданство Украины
Фото: СБУ
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