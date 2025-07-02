У митрополита УПЦ МП Онуфрия отняли гражданство Украины

СБУ установила, что Орест Березовский в 2002 году получил гражданство России

Митрополит Онуфрий (Фото: Киево-Печерская лавра)

На основании материалов Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины Ореста Березовского, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. На момент публикации новости документ на сайте Офиса президента не обнародован.

СБУ установила, что Березовский добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченным органам власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина Украины.

По информации спецслужбы, Онуфрий поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от Москвы, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Владимира Гундяева).

В СБУ напомнили, что именно Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа.

Фото: СБУ

23 июня 2025 года Малюк сообщал, что с начала полномасштабного вторжения СБУ возбудила 174 уголовных дела в отношении священников УПЦ МП. 122 клирика получили подозрения, а в 31 случае вынесен обвинительный приговор.

30 июня в Украине заочно осудили подсанкционного митрополита Луганской епархии УПЦ МП Василия Поворознюка, который сотрудничает с россиянами на временно оккупированных территориях. Ему дали 11 лет тюрьмы.