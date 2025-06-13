Понад 2000 релігійних громад перейшли до ПЦУ від початку повномасштабної війни

Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) (Фото: УПЦ МП)

Від 24 лютого 2022 року до 1 червня 2025 року 2022 релігійні громади в Україні змінили свою канонічну підлеглість, приєднавшись до Православної церкви України. Про це повідомила LIGA.net Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) у відповіді на запит.

Із загальної кількості – 1285 громад раніше належали до Української православної церкви (УПЦ, пов’язаної з Московським патріархатом).

Розподіл за роками виглядає так:

← 2022 рік – всього 635 релігійних громад, з них 483 Української православної церкви;

← 2023 рік – всього 692 релігійні громади, з них 471 УПЦ;

← 2024 рік – всього 488 релігійних громад, з них 233 УПЦ;

← 2025 рік – всього 207 релігійних громад, з них 98 УПЦ.

Станом на 1 січня 2025 року в Україні нараховувалося 10 118 релігійних організацій УПЦ, із яких 9792 – це релігійні громади, йдеться у звіті ДЕСС.

У відомстві наголосили, що не фіксують випадків можливого перешкоджання переходам громад, адже такі дії не входять до їх компетенції згідно з чинним законодавством.

Згідно з даними, яке надало ДЕСС за регіонами, станом на 1 січня 2025 року ПЦУ налічує 8511 організацій у всій Україні, з найбільшою кількістю у Тернопільській (630), Хмельницькій (704) та Львівській (1013) областях.

УПЦ МП має 10 118 організацій. Найбільша кількість у Вінницькій (836), Дніпропетровській (649) та Хмельницькій (621) областях. Водночас у Львівській області зареєстровано лише пʼять організацій.

Вселенський патріархат має мінімальну присутність – лише однаорганізація у Києві.

Дані також вказують на такі регіональні відмінності:

← Західні області (Львівська - 3299, Тернопільська - 1876, Івано-Франківська - 1453) мають найбільшу кількість релігійних організацій.

← Східні, такі як Донецька (546) та Луганська (869) області, мають меншу кількість організацій.

← у Києві налічується 1327 релігійних організацій, включно з кількістю протестантських та юдейських громад.

Загалом згідно зі звітом, в Україні зареєстровано 34 663 релігійні організації, включно з 382 релігійними адміністраціями та центрами, 33 086 релігійних громад та 15 506 священнослужителів.

Крім того, в країні діють 554 монастирі, 244 місії, 300 релігійних братств та 361 релігійний навчальний заклад. Також зареєстровано 127 релігійних шкіл та 46 інших релігійних організацій.