Понад 2000 релігійних громад перейшли до ПЦУ від початку повномасштабної війни
Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) (Фото: УПЦ МП)

Від 24 лютого 2022 року до 1 червня 2025 року 2022 релігійні громади в Україні змінили свою канонічну підлеглість, приєднавшись до Православної церкви України. Про це повідомила LIGA.net Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) у відповіді на запит.

Із загальної кількості – 1285 громад раніше належали до Української православної церкви (УПЦ, пов’язаної з Московським патріархатом).

Розподіл за роками виглядає так:

← 2022 рік – всього 635 релігійних громад, з них 483 Української православної церкви;

← 2023 рік – всього 692 релігійні громади, з них 471 УПЦ;

← 2024 рік – всього 488 релігійних громад, з них 233 УПЦ;

← 2025 рік – всього 207 релігійних громад, з них 98 УПЦ.

Станом на 1 січня 2025 року в Україні нараховувалося 10 118 релігійних організацій УПЦ, із яких 9792 – це релігійні громади, йдеться у звіті ДЕСС.

У відомстві наголосили, що не фіксують випадків можливого перешкоджання переходам громад, адже такі дії не входять до їх компетенції згідно з чинним законодавством.

Згідно з даними, яке надало ДЕСС за регіонами, станом на 1 січня 2025 року ПЦУ налічує 8511 організацій у всій Україні, з найбільшою кількістю у Тернопільській (630), Хмельницькій (704) та Львівській (1013) областях.

УПЦ МП має 10 118 організацій. Найбільша кількість у Вінницькій (836), Дніпропетровській (649) та Хмельницькій (621) областях. Водночас у Львівській області зареєстровано лише пʼять організацій.

Вселенський патріархат має мінімальну присутність – лише однаорганізація у Києві.

Дані також вказують на такі регіональні відмінності:

← Західні області (Львівська - 3299, Тернопільська - 1876, Івано-Франківська - 1453) мають найбільшу кількість релігійних організацій.

← Східні, такі як Донецька (546) та Луганська (869) області, мають меншу кількість організацій.

← у Києві налічується 1327 релігійних організацій, включно з кількістю протестантських та юдейських громад.

Загалом згідно зі звітом, в Україні зареєстровано 34 663 релігійні організації, включно з 382 релігійними адміністраціями та центрами, 33 086 релігійних громад та 15 506 священнослужителів.

Крім того, в країні діють 554 монастирі, 244 місії, 300 релігійних братств та 361 релігійний навчальний заклад. Також зареєстровано 127 релігійних шкіл та 46 інших релігійних організацій.

Читайте також
"Священники навіюють". Росія вербує українців за кордоном через церкви – глава СЗР
релігіяцерквапцуупц мпдесс