Более 2000 религиозных общин перешли в ПЦУ с начала полномасштабной войны

В то же время УПЦ Московского патриархата насчитывает более 10 000 организаций, больше всего – в Винницкой области

Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) (Фото: УПЦ МП)

С 24 февраля 2022 года по 1 июня 2025 года 2022 религиозные общины в Украине изменили свое каноническое подчинение, присоединившись к Православной церкви Украины. Об этом сообщила LIGA.net Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) в ответе на запрос.

Из общего количества – 1285 общин ранее принадлежали к Украинской православной церкви (УПЦ, связанной с Московским патриархатом).

Распределение по годам выглядит так:

← 2022 год – всего 635 религиозных общин, из них 483 Украинской православной церкви;

← 2023 год – всего 692 религиозные общины, из них 471 УПЦ;

← 2024 год – всего 488 религиозных общин, из них 233 УПЦ;

← 2025 год – всего 207 религиозных общин, из них 98 УПЦ.

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 10 118 религиозных организаций УПЦ, из которых 9792 – это религиозные общины, говорится в отчете ГЭСС.

В ведомстве подчеркнули, что не фиксируют случаев возможного препятствования переходам общин, так как такие действия не входят в их компетенцию согласно действующему законодательству.

Согласно данным, предоставленным ГЭСС по регионам, по состоянию на 1 января 2025 года ПЦУ насчитывает 8511 организаций по всей Украине, с наибольшим количеством в Тернопольской (630), Хмельницкой (704) и Львовской (1013) областях.

УПЦ МП насчитывает 10 118 организаций. Наибольшее количество в Винницкой (836), Днепропетровской (649) и Хмельницкой (621) областях. В то же время во Львовской области зарегистрировано только пять организаций.

Вселенский патриархат имеет минимальное присутствие – только одна организация в Киеве.

Данные также указывают на следующие региональные отличия:

← Западные области (Львовская - 3299, Тернопольская - 1876, Ивано-Франковская - 1453) имеют самое большое количество религиозных организаций.

← Восточные, такие как Донецкая (546) и Луганская (869) области, имеют меньшее количество организаций.

← в Киеве насчитывается 1327 религиозных организаций, включая количество протестантских и иудейских общин.

Согласно отчету, в Украине зарегистрировано 34 663 религиозные организации, включая 382 религиозные администрации и центры, 33 086 религиозных общин и 15 506 священнослужителей.

Кроме того, в стране действуют 554 монастыря, 244 миссии, 300 религиозных братств и 361 религиозное учебное заведение. Также зарегистрировано 127 религиозных школ и 46 других религиозных организаций.