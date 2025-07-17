Киевскую митрополию УПЦ МП обязали прекратить связи с Россией до августа

УПЦ МП обязали прекратить связи с Россией до 18 августа 2025 года

Глава УПЦ МП Онуфрий (скриншот видео)

Государственная служба по этнополитике и свободе совести вынесла предписание Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЕСС).

УПЦ вынесли предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях. Также ГЭСС утвердила перечень организаций, связанных с Киевской митрополией УПЦ.

Чтобы выполнить требование службы, митрополит УПЦ МП Онуфрий должен предоставить решение высших органов церковной власти относительно:

← выхода УПЦ из структуры РПЦ;

← утраты силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ;

← отзыва священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного Синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ, а также канонических подразделений РПЦ;

← признания недействительными принятые РПЦ решения об аннексии епархий УПЦ и назначение РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ

Также Онуфрия обязали публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и разрыва связей с РПЦ.

Все нарушения Церковь обязана устранить до 18 августа 2025 года.

Ранее ГЭСС сообщила, что выявлено четыре признака того, что УПЦ является аффилированной (связанной) с Русской православной церковью.

13 июня ГЭСС на запрос ЛИГА.net сообщила, что более 2000 религиозных общин перешли в ПЦУ с начала полномасштабной войны.

сообщила, что более 2000 религиозных общин перешли в ПЦУ с начала полномасштабной войны. 2 июля стало известно, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины Ореста Березовского, митрополита УПЦ МП Онуфрия.

3 июля сообщалось, что УПЦ Московского патриархата обжаловала в суде постановление Кабмина о проверке на связь с Россией. Документ якобы противоречит Конституции, законодательным нормам и практике Европейского суда по правам человека.