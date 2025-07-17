Киевскую митрополию УПЦ МП обязали прекратить связи с Россией до августа
Государственная служба по этнополитике и свободе совести вынесла предписание Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЕСС).
УПЦ вынесли предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях. Также ГЭСС утвердила перечень организаций, связанных с Киевской митрополией УПЦ.
Чтобы выполнить требование службы, митрополит УПЦ МП Онуфрий должен предоставить решение высших органов церковной власти относительно:
← выхода УПЦ из структуры РПЦ;
← утраты силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ;
← отзыва священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного Синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ, а также канонических подразделений РПЦ;
← признания недействительными принятые РПЦ решения об аннексии епархий УПЦ и назначение РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ
Также Онуфрия обязали публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и разрыва связей с РПЦ.
Все нарушения Церковь обязана устранить до 18 августа 2025 года.
Ранее ГЭСС сообщила, что выявлено четыре признака того, что УПЦ является аффилированной (связанной) с Русской православной церковью.
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