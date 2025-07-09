УПЦ связана с Русской православной церковью: исследователи нашли четыре признака
Выявлены четыре признака того, что Украинская православная церковь (УПЦ) является аффилированной (связанной) с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом свидетельствуют данные исследования Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести.
Во-первых, объем прав "независимости и самостоятельности в управлении", предоставленных РПЦ УПЦ, не означает полной независимости, предоставляемой автокефальным церквям. Более того, как свидетельствует развитие взаимоотношений между двумя церквями, РПЦ может произвольно уменьшать этот объем прав.
Во-вторых, устав об управлении УПЦ устанавливает вхождение Киевской митрополии УПЦ во Вселенское православие "через Русскую православную церковь".
"Исследовательской группой не обнаружено документов, свидетельствующих о выходе УПЦ из состава РПЦ. Таким образом, КМ УПЦ... входит в структуру РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена", – говорится в исследовании.
В-третьих, в решениях Архиерейского собора, Священного синода и уставе РПЦ содержатся положения о праве принятия решений по каноническим и организационным вопросам УПЦ.
Четвертым признаком является решение Архиерейского собора РПЦ, предусматривающее обязательное включение руководителей Киевского КМ УПЦ в уставные органы управления Русской православной церкви.
В исследовании подчеркивается, что приведенные сведения прямо свидетельствуют о том, что религиозная организация Киевской митрополии Украинской православной церкви является аффилированной с Русской православной церковью.
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