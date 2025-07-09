УПЦ пов'язана з Російської православною церквою: дослідники знайшли чотири ознаки

РПЦ, яка заборонена в Україні, здатна впливати на рішення УПЦ

Глава УПЦ МП Онуфрій (скриншот відео)

Виявлено чотири ознаки того, що Українська православна церква (УПЦ) є афілійованою (пов'язаною) з Російською православною церквою (РПЦ). Про це свідчать дані дослідження Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

По-перше, обсяг прав "незалежності та самостійності в управлінні", який РПЦ надала УПЦ, не означає повної незалежності, яка надається автокефальним церквам. Щобільше, як свідчить розвиток взаємовідносин між двома церквами, РПЦ може самовільно зменшувати цей обсяг прав.

По-друге, статут про управління УПЦ встановлює входження Київської митрополії УПЦ до Вселенського православ’я "через Російську православну церкву".

"Дослідницькою групою не виявлено документів, які б свідчили про вихід УПЦ зі складу РПЦ. Таким чином, КМ УПЦ... входить до структури РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена", – зазначено в дослідженні.

По-третє, у рішеннях Архієрейського собору, Священного синоду та статуті РПЦ наявні положення щодо права ухвалення рішень з канонічних і організаційних питань УПЦ.

Четверта ознака – це рішення Архієрейського собору РПЦ, яким передбачено обов’язкове входження керівників КМ УПЦ до статутних органів управління Російської православної церкви.

У дослідженні підкреслено, що наведені відомості безпосередньо свідчать про те, що релігійна організація КМ УПЦ є афілійованою з РПЦ.