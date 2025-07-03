УПЦ МП оскаржує у суді постанову Кабміну про перевірку на зв'язок із Росією

Мітрополіт Онуфрій (Фото: УПЦ МП)

Київська метрополія Української православної церкви Московського патріархату оскаржила в суді постанову Кабінету міністрів, якою затверджувався порядок перевірки церков на наявність зв'язків із Російською православною церквою. Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.

Київська митрополія просить суд визнати вказану постанову протиправною та нечинною.

Вона вважає, що постанова Кабміну нібито суперечить Конституції, законодавчим нормам та практиці Європейського суду з прав людини.

Позов був поданий у Київський окружний адміністративний суд після того, як Держслужба з етнополітики та свободи совісті на підставі урядової постанови почала 20 червня перевірку УПЦ МП.

Постанова Кабміну №543 "Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена" була ухвалена 9 травня.

Одночасно була ухвалена інша постанова щодо перевірок релігійних організацій на участь у пропаганді ідеології "русского мира".