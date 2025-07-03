УПЦ МП обжалует в суде постановление Кабмина о проверке на связь с Россией
Киевская митрополия Украинской православной церкви Московского патриархата обжаловала в суде постановление Кабинета министров, которым утверждался порядок проверки церквей на наличие связей с Русской православной церковью. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
Киевская митрополия просит суд признать указанное постановление незаконным и недействительным.
Она считает, что постановление Кабинета министров якобы противоречит Конституции, законодательным нормам и практике Европейского суда по правам человека.
Иск был подан в Киевский окружной административный суд после того, как Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести 20 июня начала проверку УПЦ МП на основании постановления правительства.
Постановление Кабинета министров № 543 "Об утверждении Порядка проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине" было принято 9 мая.
Одновременно было принято другое постановление о проверках религиозных организаций на предмет участия в пропаганде идеологии "русского мира".
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