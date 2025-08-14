СБУ: Затримано агентів ФСБ, що корегували удари по військових складах Одеської області

Підозрювані були завербовані через оточення колишнього нардепа від Партії регіонів, повідомляють правоохоронці

Затримання підозрюваного (Фото: ФСБ)

Служба безпеки України повідомила про затримання в Одеській області чотирьох учасників групи, що на замовлення Федеральної служби безпеки Росії коригували повітряні атаки ворога по об’єктах оборонної інфраструктури на півдні України.

За даними слідства, фігуранти збирали для російських спецслужб координати складів зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки російських військових в обхід української ППО.

Керівником групи був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств, повідомляють правоохоронці.

Його було завербовано дистанційно через знайомого з Криму, який співпрацює з ФСБ і є наближеним до колишнього нардепа від забороненої Партії регіонів Ігоря Маркова.

Слідство встановило, що охоронець залучив до збору інформації друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину – продавчиню у місцевому магазині.

Учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони.

Також у побутових розмовах вони випитували інформацію у місцевих жителів, зокрема відвідувачів спортшколи, клієнтів таксі або покупців у магазині.

Зібрані дані охоронець отримував під час особистих зустрічей з учасниками групи або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації.

Фігурантам справи повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, та поширенні інформації про переміщення або розташування ЗСУ.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.