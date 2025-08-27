СБУ: Задержан сотрудник химзавода, который наводил удары РФ по объектам в пяти областях

Мужчину задержали, когда он направлялся фиксировать последствия недавнего удара россиян на Киевщине

Задержанный (Фото: СБУ)

В Киевской области задержан сотрудник химзавода, которого подозревают в наведении российских ракет по объектам Сил обороны в пяти областях Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ заявила, что основной задачей подозреваемого был поиск и передача координат аэродромов, комплексов ПВО и предприятий по производству беспилотных систем Сил обороны в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях.

"Чтобы навести удары, мужчина под четким руководством ФСБ осуществлял разведку в этих регионах и должен был обозначать на гугл-картах координаты военных объектов и места производства украинских дронов", – рассказали в СБУ.

Одновременно с этим задержанный собирал разведданные через знакомых. Он выпытывал информацию под видом дружеских разговоров на "отстраненные" темы.

Мужчину задержали, когда он отправился фиксировать последствия недавнего удара РФ на Киевщине.

Ему сообщили ему о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас мужчина арестован, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ