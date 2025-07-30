СБУ: Задержан "крот", который готовил удар РФ по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000

Задержанным оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ

Задержанный (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали летчика-инструктора Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, который, по версии следствия, передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак РФ по объектам военно-воздушных сил. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, приоритетными целями были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24. Задержанный собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета.

Кроме того, чтобы обеспечить успешность российского удара, мужчина подготовил и передал оккупантам аналитическую справку о необходимой, по его мнению, тактике нанесения комбинированных ударов.

Это должно было позволить россиянам нанести удар "в обход" защиты соответствующих военных объектов, отмечает следствие.

Во-вторых, летчик передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.

Для конспирации мужчина выходил на связь с российским спецслужбистом через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах.

Подразделение, в котором проходил службу задержанный, выполняет боевые задачи по сбиванию ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Следователи Службы безопасности планируют сообщить мужчине о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.