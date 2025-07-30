СБУ: Затримано "крота", який готував удар Росії по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000

Затриманим виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ

Затриманий (Фото: СБУ)

Правоохоронці затримали льотчика-інструктора Повітряних сил Збройних Сил України, який, за версією слідства, передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах військово-повітряних сил. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, пріоритетними цілями були аеродроми базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24. Затриманий збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

Крім того, щоб забезпечити успішність російського удару, чоловік підготував і передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів.

Це мало дозволити росіянам завдати удару "в обхід" захисту відповідних військових об’єктів, зазначає слідство.

По-друге, льотчик передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Для конспірації чоловік виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах.

Підрозділ, в якому проходив службу затриманий, виконує бойові завдання зі збиття ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити чоловікові про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.