СБУ: Затримано "крота", який готував удари Росії по протикорабельних комплексах "Нептун"

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали українського військового, який, за версією слідства, працював на російське Головне розвідувальне управління. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними СБУ, чоловіка затримала військова контррозвідка за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи.

За версією слідства, він готував повітряну атаку росіян на українські ракетні комплекси "Нептун", які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря. Затриманий – 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка, більш відома як ГРУ.

У спецслужбі стверджують, що за дорученням окупантів чоловік мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси "Нептун" на півдні України. У разі отримання відповідних координат росіяни планували здійснити по них комбінований удар з використанням дронів та ракет.

Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на "безпечну" відстань від зони вогневого ураження.

За даними СБУ, мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах Міноборони Росії. У прокуратурі уточнили, що на початку червня 2025 року він розмістив у мережі недозволену до оприлюднення інформацію.

Діючи в інтересах держави-агресорки, на офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ Росії у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте" він опублікував зображення з Google-мапи з даними про розташування підрозділів Сил оборони.

Чоловіку оголосили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

17 червня СБУ заявила про затримання у Києві агента елітного підрозділу російської воєнної розвідки.

18 червня повідомлялося, що у Черкаській області викрито "крота" серед військових, якого підозрюють у наведенні російських ударів по українських воїнах.