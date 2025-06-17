СБУ заявила про затримання у Києві агента елітного підрозділу російської воєнної розвідки

Затриманий за підозрою у держзраді (Фото: СБУ)

Контррозвідка Служби безпеки затримала 44-річного киянина, який підозрюється у співпраці з російською воєнною розвідкою та наведенні ракетно-дронових атак Росії по Київщині. Про це повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік співпрацював із центром спецпризначення "Сенеж" Генерального штабу Збройних сил Росії. У поле зору російської воєнної розвідки він потрапив під час ефіру чата "Рулетка", де висловлював проросійську позицію.

Після вербування фігурант справи почав відстежувати локації місцевих підприємств, які, на його думку, могли бути залучені до виробництва військового спорядження для Сил оборони.

Для збору даних він розпитував знайомих під виглядом побутових розмов, а потім здійснював дорозвідку за названими адресами. Одночасно чоловік шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог.

За даними слідства, зібрані дані затриманий планував використати для підготовки обстрілів столичного регіону в обхід української протиповітряної оборони.

Служба безпеки задокументувала діяльність фігуранта справи та вжила комплексних заходів для убезпечення українських підприємств. Після цього працівники СБУ затримали його за місцем проживання у Києві.

У затриманого вилучені два телефони, де збережені фото українських об’єктів із прив’язкою до гугл-мап.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.