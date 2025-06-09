СБУ: Затримано киянина, який виявляв для Росії ППО у столиці та коригував удари

Чоловікову оголосили підозру, йому може загрожувати довічне

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про затримання коригувальника масованих повітряних атак росіян по Києву. За даними правоохоронців, на замовлення ФСБ він шукав координати розташування протиповітряної оборони.

Зазначається, що ворог планував після отримання інформації спочатку знищити ППО над столицею, а після цього "безперешкодно" обстрілювати цивільну інфраструктуру.

Затриманий – 41-річний комірник місцевого підприємства, якого росіяни завербували через заборонену соцмережу "ВКонтакті". За вказівками ворога чоловік після оголошення повітряної тривоги виходив шукати локації мобільних вогневих груп та систем ППО.

СБУ викрила чоловіка на початковому етапі його розвідактивності та затримала в момент, коли той шпигував поблизу пункту базування українських захисників. На місці у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Нараз він перебуває під вартою, йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.